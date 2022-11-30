Захарова назвала абсурдной резолюцию парламента Германии о «голодоморе на Украине» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Принятая парламентом Германии резолюция о признании «голодомора на Украине» геноцидом абсурдна и искажает реальные исторические факты, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Грубо искажаются исторические факты. С одной стороны, это даже абсурдно доказывать, но мы живем во времена, где абсурд становится, к сожалению, частью новой нормальности как нам пытаются преподнести», – сказала дипломат на брифинге.

Захарова напомнила, что события 30-х годов стали следствием масштабного неурожая и затронули не только Украину, а голоду в немалой степени способствовали страны Запада, требовавшие от Советского Союза расплачиваться во внешнеторговых операциях зерном. По мнению представителя российского МИД, аналогичная ситуация складывается сейчас из-за того, что Запад вывозит с Украины продовольствие, пополняя собственные запасы, а взамен поставляет Киеву вооружение.

Парламент Германии планирует рассмотреть резолюцию о признании «голодомора на Украине» геноцидом, который якобы был организован Москвой.