Захарова пригласила Зеленского посетить Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала власти Украины не откладывать "свидание" с Крымом на следующий год и посетить полуостров уже сейчас. Так она ответила на слова украинского лидера Владимира Зеленского и советника главы его офиса Михаила Подоляка о планах посетить Крым в 2023 году.

- О свидании с Республикой Крым грезят многие киевскорежимные деятели. Вот Зеленский заявил, что будущей весной будет купаться в море у Южного берега Крыма. А советник главы офиса президента Подоляк заявил, что через полгода даст интервью украинским журналистам на набережной Ялты. Хочу сказать Зеленскому и Подоляку: не надо откладывать. А вы приезжайте, искупнитесь ... добро пожаловать, - сказала Захарова журналистам на брифинге 30 ноября.

В начале ноября этого года Зеленский в интервью Чешскому телевидению признался, что хочет увидеть море и собирается поехать в Крым. Об этом политик заявил, комментируя, что хотел бы сделать в случае победы Украины в конфликте.