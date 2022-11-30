США планирует выделить Украине и Молдавии более 1 млрд долларов на поддержку энергосектора Фото: REUTERS

Белый дом направил запрос в конгресс о предоставлении более 1 миллиарда долларов на поддержку энергетического сектора Украины и Молдавии, об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в столице Румынии.

«Мы передали запрос в конгресс на 1,1 миллиарда долларов на обеспечение безопасности энергосектора Украины и Молдавии и восстановление энергопоставок», - заявил Блинкен.

Как сообщал сайт KP.RU, ранее американский эксперт указывал, что властям США следует пересмотреть стратегию по Украине, урезать финансовую и военную помощь Киеву и найти дипломатическое решение конфликта. Новый пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов долларов только затянет вооруженное противостояние.

Посол Польши при НАТО Шатковский заявлял, что запасы военной техники на складах альянса уменьшаются из-за помощи Украине.

Армия Германии испытывает дефицит боеприпасов и на пополнение военных запасов требуется 20 миллиардов евро.