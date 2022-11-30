Частным приютам для животных в Башкирии хотят выделить господдержку

Частным приютам для животных в Башкирии могут оказать господдержку Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Депутаты Курултая рассмотрят вопрос о господдержке частных приютов для животных в Башкирии. Тема с бездомными животными остается актуальной для всех городов и сел региона. И, если бродячие кошки особо не вредят, то с бездомными собаками все становится куда опаснее – животные сбиваются в стаи и могут напасть на человека в безлюдном месте.

Портал «Mkset.ru» со ссылкой на пресс-службу Курултая Башкирии сообщает, что депутаты республики в первом чтении рассмотрят законопроект, который предусматривает господдержку частных приютов для животных. По словам председателя Курултая Константина Толкачева, такая мера может простимулировать частные организации, работа которых имеет преимущество над государственными приютами. В конечном итоге эта мера может снизить количество бродячих собак. Согласно тексту законопроекта, частные приюты смогут получать поддержку в виде льгот, субсидий, предоставления имущественной помощи и грантов.

Напомним, что в ноябре 2022 года стало известно, что главу сельсовета в Башкирии осудили за халатность. Чиновник не проследил за отловом бродячих собак в селе Сафарово. В марте 2021 года бездомные животные набросились на 4-летнего мальчика и загрызли его.