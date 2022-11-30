Финляндия отправила Украине энерооборудование Фото: REUTERS

Финляндия отправила Украине трансформаторы и другое энергооборудование, об этом сообщили в министерстве внутренних дел.

«Финляндия 24 ноября отправила столь необходимую помощь энергетическому сектору Украины. В комплект поставки вошли компоненты электросети, такие как трансформаторы тока, автоматические выключатели и реле. Ранее этой осенью на Украину было доставлено 28 трансформаторов тока», - говорится в заявлении.

При этом подчеркивается, что до конца этого и в начале 2023 года Финляндия окажет еще больше помощи энергосектору Украины.

Ведомство отмечает, что «готовятся поставки трансформаторов тока, компонентов электрической сети, больших генераторов и отопительного оборудования».

Как сообщал сайт KP.RU, по данным «Укрэнерго» в ряде регионов страны энергетическая ситуация близка к катастрофической.

29 ноября 2022 года в Киеве происходили аварийные отключения электроэнергии, при этом графики стабилизационных отключений не действовали.

Ранее президент Украины Зеленский обращался к Западу с просьбой предоставить его стране газ и дизельное топливо для генераторов для компенсации дефицита электроэнергии.