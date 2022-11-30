Песков опроверг сообщения о запрете выезда за границу сотрудникам администрации президента Фото: ТАСС

Никаких запретов на выезд в командировки и в отпуск за границу для сотрудников администрации президент России не вводилось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. Это сущая неправда», – сказал в беседе с РИА Новости пресс-секретарь главы государства, комментируя слухи о временном запрете выезда за границу сотрудникам администрации Владимира Путина.

Ранее в соцсетях появилось сообщение о временном запрете выезжать за границу в командировки и отпуск всем сотрудникам администрации президента РФ мужского пола. Уточнялось, что в администрации выпустили распоряжение, в котором выезд за рубеж разрешен только женщинам. Оно будет действовать до выхода «особого распоряжения по мобилизации», утверждалось в сообщении.

Кроме того сообщалось, что запрет на выезд за границу может быть предупредительной мерой. Подтверждений этой информации не приводилось.