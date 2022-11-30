Лавров призвал избегать любого военного столкновения между ядерными державами
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Глава МИД России Сергей Ларов заявил, что ядерным державам нужно избегать любого военного столкновения.
По его словам, эскалация может приобрести неконтролируемый характер.
- Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений, - сказал Лавров во время встречи с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".
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