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НовостиПолитика30 ноября 2022 15:17

Лавров призвал избегать любого военного столкновения между ядерными державами

По его словам, эскалация может приобрести неконтролируемый характер
София ГОНЧАРОВА
Лавров призвал избегать любого военного столкновения между ядерными державами

Лавров призвал избегать любого военного столкновения между ядерными державами

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава МИД России Сергей Ларов заявил, что ядерным державам нужно избегать любого военного столкновения.

По его словам, эскалация может приобрести неконтролируемый характер.

- Позиция России простирается дальше: помимо недопустимости такой войны, необходимо избегать любого военного столкновения между ядерными державами, даже с использованием обычных вооружений, - сказал Лавров во время встречи с участниками научно-образовательной программы "Диалог во имя будущего".

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