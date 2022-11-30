Зеленский не верит, что Россия применит ядерное оружие Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что российский лидер Владимир Путин не отдаст приказ применить ядерное оружие для решения конфликта. Об этом он заявил на мероприятии, организованном газетой The New York Times

«Я не думаю, что он применит ядерное оружие», – сказал украинский президент, участвовавший в беседе по видеосвязи.

Напомним, ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал в своем Telegram-канале, что РФ вправе применить ядерное оружие в украинском конфликте, если это будет необходимо.

В МИД РФ допускали применение ядерного оружия в случае угрозы существованию России.

Как писал сайт KP.RU, четыре условия применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине страны. Согласно ей, РФ вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников и если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.