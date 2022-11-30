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НовостиВ мире30 ноября 2022 16:16

ИГИЛ* сообщила об убийстве своего лидера

Reuters: ИГИЛ* сообщила об убийстве своего лидера аль-Курайши
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
ИГИЛ* сообщила об убийстве своего лидера

ИГИЛ* сообщила об убийстве своего лидера

Фото: REUTERS

Лидер террористической группировки ИГИЛ* Абу аль-Хасан аль-Хашеми аль-Курайши убит, сообщил представитель группировки.

По информации Reuters, новым лидером ИГИЛ* был выбран Абу аль-Хусейн аль-Хусайни аль-Курайши.

Как писал сайт KP.RU. в начале февраля президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил о ликвидации в Сирии главаря ИГИЛ* Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Курейши. Политик тогда сообщил, что Вооруженные силы США успешно провели контртеррористическую операцию на северо-западе Сирии, благополучно вернувшись с задания. Спецоперация, по его словам, проводилась в деревне Атмех в провинции Идлиб неподалеку от границы с Турцией.

Напомним, в конце прошлого года экипажи российских военных самолетов уничтожили в Сирии одного из лидеров террористической группировки «Джунуд аш-Шам»* – боевика аш-Шишани Маргошвили.

*Запрещенные в России террористические организации