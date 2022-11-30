Российские войска отразили попытку прорыва украинских сил под Ореховом в Запорожской области Фото: Александр КОЦ

В районе города Орехова в Запорожской области российские военнослужащие смогли отразить попытку прорыва украинских сил, которые хотели перейти в наступление. Об этом 30 ноября рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

- В районе Орехова отражена попытка прорыва украинских боевиков. По ним отработала наша артиллерия, которая накрыла все их позиции, - заявил он РИА Новости.

При этом Рогов уточнил, что со стороны ВСУ потери составили около ста человек. Также были уничтожены десять единиц бронетехники.

А в начале ноября этого года возле населенного пункта Вольнянск в Запорожской области российские военные поразили базу хранения вооружения и военной техники ВСУ. Также наши военные уничтожили в ЛДНР более 300 украинских боевиков.