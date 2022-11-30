Минфин России выплатил в рублях купоны по евробондам с погашением в 2026 году

Минфин России выплатил купоны по евробондам на 4,3 миллиарда рублей Фото: REUTERS

Министерство финансов России выполнило обязательства по выплате купонов по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году. Как сообщило ведомство, купонные доходы были выплачены в рублях.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 4,3 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – говорится на сайте Минфина.

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены ведомством в полном объеме, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минфин России выполнило обязательства по выплате купонов по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2032 годах на сумму 2,3 миллиарда рублей.