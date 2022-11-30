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НовостиЭкономика30 ноября 2022 16:24

Минфин России выплатил в рублях купоны по евробондам с погашением в 2026 году

Ведомство погасило обязательства на сумму 4,3 миллиарда рублей
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Минфин России выплатил купоны по евробондам на 4,3 миллиарда рублей

Минфин России выплатил купоны по евробондам на 4,3 миллиарда рублей

Фото: REUTERS

Министерство финансов России выполнило обязательства по выплате купонов по еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году. Как сообщило ведомство, купонные доходы были выплачены в рублях.

«Средства для выплаты купонного дохода по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году в сумме 4,3 миллиарда рублей (эквивалент 71,3 миллиона долларов США) получены платежным агентом по еврооблигациям (НКО АО «Национальный расчетный депозитарий»)», – говорится на сайте Минфина.

Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг России исполнены ведомством в полном объеме, отмечается в сообщении.

Как писал сайт KP.RU, ранее Минфин России выполнило обязательства по выплате купонов по еврооблигациям со сроком погашения в 2027 и 2032 годах на сумму 2,3 миллиарда рублей.