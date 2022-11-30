Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил Владимиру Путину построенный корпус «Школы 800»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин (справа) и директор АНО «Школа 800» Марк Сартан представили Владимиру Путину новый корпус учебного заведения. Фото: Юлия Горшкова/ИА «Время Н»

Президент России Владимир Путин сегодня в режиме видеоконференции участвовал в открытии социальных объектов в разных регионах страны, строительство либо капитальная реконструкция которых завершены в рамках федеральных и региональных программ развития.

«Хочу поблагодарить регионы, специалистов строительной отрасли, всех, кто реализует такие значимые проекты и вносит свой вклад в решение насущных задач социального развития, повышение качества жизни. Подчеркну: несмотря на все текущие сложные вопросы, все вызовы сегодняшнего дня, наши планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, по строительству жилья последовательно выполняются», — сказал глава государства.

Фото: Юлия Горшкова/ИА «Время Н»

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор АНО «Школа 800» Марк Сартан представили президенту России корпус «Школы 800» в Верхних Печерах г. Нижнего Новгорода.

«Название школы говорит само за себя. Это один из объектов, который был включен в программу 800-летия Нижнего Новгорода. Хотел поблагодарить федеральный центр за поддержку по всем проектам. Было важно, чтобы „Школа 800“ стала уникальной и одной из лучших в стране. Эта школа является еще и ресурсным центром для педагогов. Будем отсюда руководить всем методическим процессом. Конечно, это в значительной степени изменит процесс образования во всем регионе», — отметил Глеб Никитин.

Глава региона напомнил, что строительство корпуса началось в период пандемии, и было осложнено введенными ковидными ограничениями.

«Мы начали строить школу в разгар ковида, камень закладывали в перчатках и масках. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом проекте», — сказал Глеб Никитин.

За поддержку в реализации проекта глава региона поблагодарил заместителя председателя Правительства России Марата Хуснуллина и министра просвещения России Сергея Кравцова.

Фото: Юлия Горшкова/ИА «Время Н»

Марк Сартан рассказал, что уже стартовал процесс лицензирования школы. По его завершении в учебное заведение начнут набирать учеников.

«Хотим начать учебный процесс заранее, с адаптационных дней, чтобы ознакомить родителей и детей с возможностями школы. Это авторский архитектурный проект, школа, которая предоставляет детям невероятные возможности. Здесь два пятиэтажных корпуса, просторный светлый атриум, уникальный для российских школ, широкие просторные коридоры, очень светлые классы, невероятное количество мастерских, масса учебных возможностей. И в школе будут все виды профилей, от технических до гуманитарных, что позволит детям постепенно найти себя в будущей профессии», — пояснил Марк Сартан.

«Несмотря на ковид, несмотря на сегодняшние ограничения, все-таки мы двигаемся вперед и планы, намеченные ранее, реализуем. Это очень хорошо!» — сказал Владимир Путин по итогам демонстрации корпуса «Школы 800».