Риэлторы ответили, стоит ли спешить с оформлением ипотеки в конце 2022 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Конец года – это традиционное время, когда цены на недвижимость падают. Во многом в этом году это связано с тем, что россияне опасаются оформлять ипотеку.

На рынке сейчас период неопределенности, притаились как потенциальные покупатели, так и продавцы. Торопиться с ипотекой тем, кому не светят никакие государственные льготы, пока не стоит.

- Если берете жилье в ипотеку, то лучше дождаться весны 2023 года. Цены упадут на вторичку, - говорит специалист Ильдар Хусаинов.

И добавляет, что произойдет это в том случае, если государство пойдет по пути ужесточения и отменит ипотеку с господдержкой.

- Уже сейчас при желании можно найти объект с дисконтом до 30%, но это единичные предложения. Продают такую недвижимость те, кто спешат уехать из России, - говорит риелтор Ксения Шамакова интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Она также советует не торопиться с ипотекой. А вот первый заместитель председателя парламентского Комитета по бюджету и налогам Михаил Щапов советует ускоряться с решением по ипотечному кредитованию в одном случае – если есть желание купить новостройку по программе господдержки. В следующем году ее могут отменить.

Если говорить о скидках, то в ближайшее время стоимость апартаментов значительно упадет, сообщает "360".

Тем временем, детскую долю в жилье могут разрешить менять на часть в квартире близкого родственника. Подобный обмен на сегодняшний день запрещен. Чтобы купить квартиру вместо «детской», необходимо согласовать сделку с органами опеки, пишет ФАН.