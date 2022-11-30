Россияне перевели в Казахстан за октябрь 2022 года 5,6 млрд рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В октябре россияне стали переводить больше денег в Казахстан. Анализ операций «Золотая Корона», «Юнистрим» и Contact показывает, что за месяц было отправлено 42,7 млрд тенге, в пересчете на рубли это примерно 5,6 млрд рублей.

Национальный банк Казахстана отмечает, что на переводы из России пришлось 57,5% внешних поступлений в страну. На второй строчке – Киргизия. Оттуда в страну пришло за месяц 10,4 млрд тенге.

Эксперты связывают столь активный интерес к переводам в Казахстан с тем, что с начала мобилизации в эту страну перебралось порядка двухсот тысяч россиян. Более 200 иностранцев подали заявку на получение в Казахстане индивидуального идентификационного номера. Большинство из них были россияне, сообщают "Новые известия".

Этот номер дает возможность устроиться на работу и открыть в банке счет.