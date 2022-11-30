Совфед одобрил закон о 24 днях дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российские сенаторы на заседании Совфед 30 ноября одобрили закон о праве родителей детей-инвалидов использовать дополнительные выходные 24 дня подряд.

Согласно документу, предлагается конкретизировать положения статьи 262 ТК РФ, установив, что однократно в течение календарного года допускается использование до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд в пределах общего количества неиспользованных дополнительных оплачиваемых выходных дней. Однако право на получение допвыходных будет иметь только один из родителей.

Предполагается, что такая мера позволит более качественно и комплексно проводить реабилитацию детей-инвалидов в удобное для родителей время, а также будет способствовать развитию системы соцзащиты.

Ранее сайт KP.RU писал, что граждане, воспитывающих детей-инвалидов, имеют право досрочно выйти на пенсию по старости. По словам заместителя руководителя соцкомитета Совета Федерации Елена Бибикова, такая возможность есть лишь у одного из родителей, который занимается воспитанием до восьмилетнего возраста ребенка-инвалида.