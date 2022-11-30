Кадыров показал видео зачистки населенного пункта в зоне спецоперации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров показано видео с зачисткой населенного пункта в зоне проведения спецоперации. Кадры он разместил в своем Telegram-канале.

На видео запечатлены вооруженные бойцы чеченского подразделения на бронированной технике, которые прибывают в населенный пункт и приступают к обследованию жилых помещений.

- После скрупулезного досмотра подозрительного объекта бойцы нередко находят схроны с оружием и боеприпасами, в том числе и крупнокалиберными, с помощью которых диверсанты смогут нанести серьезный ущерб гражданской инфраструктуре и ничего не подозревающим людям. В этой связи подобные спецмероприятия играют крайне важную роль в ходе СВО, - говорится в посте Кадырова.

Накануне Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал новое видео с отправкой очередной группы добровольцев в зону проведения спецоперации на Украине. Также политик отметил, что добровольцам создали все условия для тщательной боевой подготовки и оснащения.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, такой реакции от РФ требуют обстоятельства. Российский лидер также добавил, что у российской стороны нет в планах действий по оккупации украинской территории. Он заверил, что Москва стремиться к демилитаризации.