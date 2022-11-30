Bloomberg: ЕС обсуждает установление потолка цен на российскую нефть уровне $60 за баррель Фото: REUTERS

Страны Евросоюза намерены обсуждать возможность установления лимита цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Сейчас ЕС рассматривают введение такой цены на российское топливо для того, чтобы достичь соглашения об ограничении цены на нефть из РФ среди стран сообщества и членов Группы семи.

Однако пока точно неизвестно, все ли страны из ЕС и Группы семи поддерживают такой лимит цен на нефть из РФ.

До этого Bloomberg писал, что потолок цен на российскую нефть может быть выше обсуждаемого ранее Западом интервала в 40-60 долларов за баррель. Также ЕС предложил 45-дневный переходный период после объявления потолка цен на российскую нефть.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут следовать принципу "ценового потолка". По его словам, российская сторона подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами.