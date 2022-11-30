Умерла Кристин Макви, солистка группы Fleetwood Mac

Причины смерти Кристин Макви не раскрываются Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На 80-м году жизни скончалась Кристин Макви, британская певица, автор песен и клавишница, участница культовой группы Fleetwood Mac.

Информация об этом появилась на страницах английского коллектива в социальных сетях.

Причина смерти исполнительницы в сообщениях не уточняется, однако отмечается, что Кристин Макви скончалась "мирно", в одном из госпиталей в окружении близких.

Также сведения о смерти певицы подтверждает и британский телеканал BBC.

Макви - английская певица, поэтесса-песенник, клавишница. Широкая популярность пришла к ней, когда она стала членом рок-группы «Fleetwood Mac» в 1970 году.

Тогда же она стала супругой басиста группы Джона Макви. Исполнительница написала и исполнила восемь песен из альбома «Greatest Hits album», включая «Don’t Stop», «Little Lies», «Everywhere», «Over My Head» и «You Make Loving Fun».