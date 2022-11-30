Как помочь коже, если она шелушится: советы врача

Дерматовенеролог, косметолог, трихолог СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Алена Романова рассказала россиянам, как заботиться о коже в зимнее время года и что делать, если она начала шелушиться.

По словам эксперта, зимой кожа подвергается воздействию огромного количества травмирующих факторов: низкие температуры, сухой воздух в помещениях, перепады температур, когда из теплой квартиры приходиться выходить на холодную улицу. В результате нарушается связь между клетками кожи – кератиноцитами. Об этом пишет Газета.Ru.

- Следует заменить обычный гель для душа на масло для душа. ...это должно быть специальное аптечное средство, а не гель с добавлением масел. После душа не нужно активно вытираться и растираться: лучше просто промокнуть кожу полотенцем, - уточнила косметолог.

Новость дополняется.