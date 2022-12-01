Экономист Беляев предупредил, что амбиции США выводят из равновесия экономику Европы Фото: REUTERS

Экономист Михаил Беляев рассказал, что экономическое и энергетическое сотрудничество России и Европы всегда казалось естественным, особенно после перестройки.

Однако теперь из-за амбиций США налаженная система рискует выйти из равновесия, считает эксперт. Об этом пишет Lenta.ru.

- Внутренних энергоресурсов у Европы практически нет, кроме Норвегии, Голландии, Британии... для полноценного энергоснабжения этого недостаточно, - отмечает Беляев.

При этом экономист акцентировал внимание на то, что сейчас американская сторона пытаются поставить Россию в затруднительное положение с помощью санкций.

- Равновесие, которое сложилось на энергетическом рынке, уничтожено. Политические амбиции Вашингтона привели к тому, что страны Европы вынуждены действовать под его диктовку, - полагает эксперт.

Ранее "Известия" писали, что магазины в Германии сократили время работы из-за энергокризиса. Сеть супермаркетов Aldi Nord теперь закрывается на час раньше. Сокращенный режим работы будет действовать на протяжении зимнего сезона. Ритейлер заявил, что такое решение внесет свой вклад в энергосбережение.

А накануне ОТР сообщал про волну протестов в странах ЕС на фоне энергокризиса. Так, Сербия отложила начало отопительного сезона, в Чехии за неделю подскочили цены на топливо, а во Франции даже в случае теплой зимы не исключают отключений электричества.