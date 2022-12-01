Политолог Дудаков объяснил рост рейтинга Байдена снижением цен на бензин в США

Политолог Дудаков объяснил рост рейтинга Байдена на 3% снижением цен на бензин в США Фото: REUTERS

Агентство Reuters сообщило, что рейтинг общественного одобрения Джо Байдена вырос до 40%. Причем только за последнюю неделю он увеличился на 3%. Политолог, американист Малек Дудаков объяснил неожиданный рост популярности президента США Джо Байдена среди американцев.

Прежде всего это связано со снижением цен на бензин, уточняет эксперт. Он напомнил, что пик топливных цен в Америке прошел летом, когда стоимость бензина там превышала 5 долларов за галлон. Сейчас она упала до 3,5-3,6 долларов, в связи с чем рейтинг Байдена подрос. Об этом сообщает "Пятый канал".

- На протяжении последних полутора месяцев мы наблюдали тренд на рост поддержки Байдена, связанный в первую очередь с тем, что рост инфляции в Америке замедлился и цены на топливо пошли вниз, - отметил эксперт.

При этом политолог считает, то не стоит связывать рост доверия американцев к Байдену с боязнью того, что на его место придет гораздо более радикальный политик.

Как сообщал Life.ru, рейтинг Джо Байдена продолжает растворяться в пустоте. Летом этого года популярность президента США среди американцев упала до нового минимального показателя с момента его инаугурации. Таковы данные исследования, проведённого социологической службой Gallup.