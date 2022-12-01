CNN: власти США готовы серьезно усилить масштабы боевой подготовки ВСУ

Американские военные готовятся усилить свое участие в конфликте на Украине Фото: REUTERS

Соединенные Штаты собрались намерены нарастить количество проходящих тренировки у американских государственных специалистов боевиков Вооружённых сил Украины и сделать более тяжёлой подготовительную программу. Информацию об этом распространяет американский телевизионный канал CNN.

Журналисты канала отмечают, что лишь на территории расположенной в ФРГ базы ВС США будут каждый месяц проводить подготовку для двух с половиной тысяч бойцов.

При этом в Вашингтоне не считают, что после принятия данного решения США рискуют быть напрямую вовлеченными в украинский конфликт. В Пентагоне полагают, что Соединенные Штаты лишь оказывают помощь одной из сторон конфликта, но сами в выполнении тех или иных задач на Украине бойцы ВС США не задействованы и задействованы не будут.

Ранее стало известно о решении Пентагона закупить для нужд Вооруженных сил Украины комплексы ПВО NASAMS. Отмечается, что соответствующий контракт уже подписан американским военным ведомством и производителем комплексов. При этом точные даты, когда NASAMS будут направлены на Украину и поступят на вооружение украинской армии, пока не озвучиваются.