Япония наотрез отказалась от сотрудничества с США по разработке нового истребителя

Япония осложнила отношения с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония приняла «беспрецедентное» решение отказаться от любого сотрудничества с США в области разработки нового современного истребителя из-за нежелания американской Lockheed Martin предоставить Токио свои передовые технологии. Информацию об этом распространило японское издание Shukan Gendai.

По данным информированного источника Sh kan Gendai, американская корпорация Lockheed Martin предпочла не делиться продвинутыми технологиями для создания нового истребителя для Японии. В то же время британская корпорация BAE Systems гарантировала "полную прозрачность" и заявила, что оперативно предоставит Токио все имеющиеся в ее распоряжении самые перспективные технологии и новейшие разработки в данной сфере. Поэтому Япония решила отказать США и сразу после этого начать активно сотрудничать с Лондоном.

Нынешняя ситуация с разработкой истребителя - первое серьезное противоречие, возникшее в отношения Соединенных Штатов и Японии за последнее время. До этого момента страны без каких-либо разногласий долгое время активно сотрудничали как в политико-дипломатическом плане, так и в военно-промышленной сфере.

Одной из форм сотрудничества Вашингтона и Токио было регулярное проведение различных беспрецедентных по масштабу военных учений. Из-за некоторых из этих учений российские власти и высшее руководством Китайской Народной республики даже публично выражали свою озабоченность.