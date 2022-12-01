Украинский пленный рассказал, что командование ВСУ наказывает мобилизованных рытьем окопов на передовой

Украинские военные роют окопы под обстрелами в наказание за нарушения дисциплины Фото: REUTERS

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) наказывает подразделения мобилизованных за проступки отдельных солдат рытьем окопа на опасных участках боевых действий. Об этом сообщил РИА Новости попавший в плен украинский военный Александр Лазаренко.

По его словам, комбат приказал таким образом наказать всю роту 125-го батальона территориальной обороны после того, как сначала одному военному оторвало руку из-за неосторожного обращения с гранатой, а другой - при конфликте пустил очередь из автомата в сослуживца.

"Провинившуюся" роту определили на участок фронта вдоль трассы "Сватово-Кременная" в Луганской народной республике (ЛНР) и приказали рыть блиндажи и окопы. По его словам, работа проводилась под обстрелами российской артиллерии.

Во время одного из таких обстрелов Лазаренко с сослуживцем перепутали направление и пришли не к своей роте, а на позиции российских Вооруженных сил, после чего попали в плен.

Как ранее писал сайт KP.RU, попавший в российский плен украинский военный Сергей Ульянов рассказал о чрезвычайно низком уровне подготовки в Вооруженных силах Украины. По его словам, с марта 2022 года в их воинском подразделении было лишь одно занятие по тактике, а бойцов всего три раза возили на стрельбище.

Напомним, пленный военнослужащий 25-ой отдельной штурмовой бригады украинских силовиков Александр Барлян сообщил журналистам, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли огромные потери во время наступления в Харьковской области.

Он уверен, что командование не интересует число погибших и раненых. По его словам, это подтверждается приказами. В частности, может быть отдано распоряжение занять ту или иную точку, даже если для этого придется всю "роту положить".