МИД России заявил о потере интереса к утратившей объективность Мюнхенской конференции

МИД России раскритиковал Мюнхенскую конференцию по безопасности Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Мюнхенская конференция по безопасности утратила объективность, что подтверждается заявлением ее председателя Кристофа Хойсгена, который заявил о желании "обсудить будущее России" с "лидерами российской оппозиции". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД России.

Эти слова расцениваются как "неприкрытое нарушение принципов Устава ООН и хельсинкского Заключительного акта СБСЕ 1975 года о невмешательстве во внутренние дела", подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве иностранных дел РФ добавили, что такие заявления еще больше дискредитируют Мюнхенскую конференцию, поэтому Москва потеряла к ней интерес. На этом фоне официальные российские представители не планируют посещать мероприятие, заверили в МИД.

"С учетом того, что сделали из этой международной дискуссионной площадки, Хойсгену вряд ли стоило ожидать участия официальных российских представителей, даже если бы они были приглашены", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет адекватные меры, если страны Евросоюза решат конфисковать российские активы.

По ее словам, решение по ним будет приниматься исходят из того, какие санкции будут приняты в отношении РФ. Представитель МИД подчеркнула, что ответ Москвы будет "настоящим", а ответственность за последствия для европейского бизнеса будет лежать исключительно на ЕС.

Напомним, замглавы МИД России Александр Грушко, комментируя идею Еврокомиссии о создании специальной структуры для управления замороженными средствами РФ, заявил, что Брюссель лихорадочно пытается "не мытьем, так катаньем" украсть российские активы.