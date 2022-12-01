Ракета "Союз-2.1б" с военными спутниками запущена с космодрома Плесецк

Ракета-носитель "Союз-2.1б" выведет на орбиту военные спутники Фото: Кадр видео

Боевой расчет космических войск ВКС России провели пуск с космодрома Плесецк в Архангельской области ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая выведет на орбиту спутники в интересах Минобороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса в четверг, 1 декабря 2022 года.

"1 декабря с космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил выполнен пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении телеграм-канала госкорпорации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия вывела на орбиту военный спутник "Космос-2560" в середине октября. Легкая ракета "Ангара" с космическим аппаратом стартовала с космодрома Плесецк 15 октября.

Напомним, космические войска России проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что в течение года были зафиксированы более 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет, и ракет космического назначения.