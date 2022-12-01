Бангкок готов экспортировать в Россию автозапчасти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Бангкок готов экспортировать в Россию автозапчасти, ожидает от российских компаний детального списка по объемам и характеристикам для поставок, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в РФ Сасиват Вонгсинсават.

Он также рассказал, что ряд российских компаний и местных органов власти ранее проявили интерес к покупке запчастей в Таиланде.

"Но мы все еще ждем от них детальных списков - будут ли это легковые, грузовые машины или другие конкретные модели, и объем, который им необходим", - сказал дипломат.

Автомобильная промышленность Таиланда - крупнейшая в Юго-Восточной Азии, а во всем мире,по данным статистики, страна в 2021 году занимала 10 место по производству машин – преимущественно, зарубежных компаний.

Ранее сообщалось, что Таиланд ожидает скорого внедрения в стране российской платежной системы “Мир”. Об этом 1 ноября 2022 года заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават. Дипломат отметил, что это послужит увеличению турпотока и торговли между Россией и Таиландом.