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НовостиВ мире1 декабря 2022 7:20

Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и Евросоюза не должны контролироваться третьими сторонами

Председатель КНР говорил об этом на встрече с канцлером Германии Шольцем в Пекине
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и Евросоюза не должны контролироваться третьими сторонами

Си Цзиньпин заявил, что отношения Китая и Евросоюза не должны контролироваться третьими сторонами

Фото: REUTERS

Отношения Китая и ЕС не направлены против третьих сторон и не должны им подчиняться или же контролироваться, заявил сегодня, 1 декабря, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с канцлером Германии Олафом Шольцем в Пекине.

"Отношения Китая и Евросоюза связаны со стабильностью глобальной структуры и процветанием евразийского континента… обе стороны должны прикладывать усилия для их защиты и развития", - сказал Си Цзиньпин.

Также он добавил, что чем сложнее становится ситуация, тем сильнее Китай и Евросоюз должны придерживаться принципов взаимного уважения, диалога и сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Запад планирует свергнуть Си Цзиньпина и устроить в Китае “перестройку”. В частности, отмечалось, что влиятельные круги на Западе, похоже, готовы пойти на что угодно, лишь бы помешать планам Си Цзиньпиня остаться у власти. Так, одиозный спонсор "цветных революций" по всему миру, 91-летний Джордж Сорос в начале этого года выступил с речью, в которой почти открыто призвал к смене власти в Пекине.

Также ранее сообщалось, что в Пекине завершился XX съезд компартии Китая, который еще до его начала называли историческим.