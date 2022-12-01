Бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке считает, что "план Маршалла" на Украине не сработает Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский "план Маршалла" в его текущей версии никак не поможет Украине, поскольку он не включает в себя никаких мер, помимо накачки киевского режима деньгами, написал в публикации для Politico ветеран британской армии и бывший глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли.

В Еврокомиссии во главе с Урсулой фон дер Ляйен надеются, что финансирование приведет к возрождению украинской инфраструктуры само по себе, полагает ветеран.

"Если основываться только на деньгах, то новый "план Маршалла" для Украины просто не сработает… Еврокомиссия возглавляет подход "деньги лечат все”… чтобы на Украину могли течь самые достойные глобальные гранты и инвестиции, которые покроют этот долгосрочный законопроект о реконструкции", - отметил Уотли.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.