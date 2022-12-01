Среди сотрудников Запорожской АЭС с заблокированными пропусками оказались наводчики ВСУ Фото: REUTERS

На Запорожской АЭС наводчики ВСУ были среди тех, кому заблокировали пропуска, об этом сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа в эфире Первого канала.

«Что касается заблокированных - их единицы. Кстати, среди них и те, кто осуществлял наводки под удары украинской артиллерии», - подчеркнул Карчаа.

Кроме того, он отметил, что к настоящему моменту уже более 2 400 сотрудников АЭС заключили новый контракт.

Как писал сайт KP.RU, 19 ноября 2022 года украинские военные нанесли 12 ударов по периметру ЗАЭС, при этом шесть снарядов попало в систему охлаждения.

Заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло заявила, что обстрелы Запорожской АЭС - это безрассудный и предосудительный поступок.

В Совете Федерации подготовили обращение с требованием к властям Украины прекратить любые атаки на Запорожскую АЭС, а также с призывом к мировому сообществу признать и осудить «агрессию со стороны Украины» относительно атомной станции.