Воздушная тревога объявлена в нескольких областях Украины 1 декабря 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога объявлена сегодня, 1 декабря, в Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской областях Украины и подконтрольных Киеву территориях Херсонской и Запорожской, об этом говорят данные онлайн-карты воздушных тревог минцифры Украины.

Первым сигнал тревоги прозвучал на подконтрольных Киеву районах Запорожской области, спустя 15 минут распространился на соседние регионы.

Украинское минэнерго 23 ноября сообщало, что из-за российских ударов все АЭС и большинство ТЭС и ГЭС были временно обесточены, а большинство потребителей электричества остались без света. На другой день электроснабжение объектов критической инфраструктуры было восстановлено.

Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.

Ранее Минобороны сообщило, что все удары по территории Украины достигли цели. Российские ВС нанесли массированный удар по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины.