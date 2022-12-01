На Украине участились случаи кражи генераторов Фото: REUTERS

На Украине участились случаи воровства генераторов, о подобных случаях стало известно в Одессе и Львове, об этом сообщили в украинском издании «Страна.ua».

«В Украине, судя по всему, начинают активно воровать генераторы. Вчера такой случай зафиксировали в Одессе», - заявили в сообщении издания в Telegram-канале.

Помимо этого, СМИ опубликовало видео кражи генератора во Львове. На видеозаписи запечатлено, как неизвестные лица вытащили генератор из подвала дома, обернули его покрывалом и увезли на коляске.

Издание подчеркивает, что генераторы будут легкой добычей для воров, так как их устанавливают или на улице, или в местах, куда несложно проникнуть - подвалы, чердаки и крыши домов.

Как писал сайт KP.RU, 28 ноября 2022 года в «Укрэнерго» заявляли, что по всей Украине начались аварийные отключения электроэнергии.

Ранее отмечалось, что с середины ноября в Киевской области и некоторых других регионах Украины сложилась крайне тяжелая ситуация с энергоснабжением.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщал, что правительство страны запретило экспортировать топливную древесину. Также он подчеркивал, что на Украине не осталось тепловых и гидроэлектростанций, по которым еще не наносились удары.