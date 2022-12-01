FT опубликовала список самых влиятельных женщин 2022 года

Меган Маркл Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Попавшая в скандал из-за вечеринок премьер-министр Финляндии Санна Марин, премьер Барбадоса Миа Моттли, супруга британского принца Гарри Меган Маркл, а также известная американская исполнительница Билли Айлиш вошли в список 25 самых влиятельных женщин 2022 года по версии издания Financial Times.

В списке также оказались вице-президент Колумбии Франсиа Елена Маркес Мина, первая темнокожая судья Верховного суда США Кетанджи Браун Джексон, привлекшая внимание к проблеме наводнений в Пакистане глава минклимата страны Шерри Рехман, выступающая за защиту прав на аборты активистка и врач Ребекка Гомпертс, а также руководитель получившей в текущем году Нобелевскую премию мира украинской правозащитной организации "Центр гражданских свобод" Александра Матвийчук.

Ранее Forbes включил Эльвиру Набиуллину в список самых влиятельных женщин мира. Глава Центробанка России заняла в рейтинге 2020-го года 57-ое место.

Также ранее шведская школьница Грета Тунберг попала в список самых влиятельных женщин мира.