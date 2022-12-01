Лавров заявил, что НАТО вернулась к приоритетам холодной войны

Сергей Лавров Фото: REUTERS

НАТО вернулась к приоритетам холодной войны: русских хотят держать вне Европы, а американцев - в Европе, причем под контролем Соединенных Штатов в настоящее время держат уже весь Европейский союз, заявил глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы помним, как создавалось НАТО: когда первый генеральный секретарь альянса, господин Исмей, вывел формулу "Держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев - под контролем"... сейчас НАТО возвращается к тем концептуальным приоритетам, которые были созданы 70 лет назад", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции сегодня, 1 декабря.

Он также добавил, что в настоящее время НАТО , как и прежде, хочет держать русских вне Европы, а США, в свою очередь, уже поработили все европейские страны и держат под контролем не только немцев, но и весь Евросоюз.

Ранее Сергей Лавров предположил, что Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для войны с Россией. Глава МИД РФ отметил, что Москва будет «реально смотреть» на поведение Евросоюза.