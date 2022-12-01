Лавров заявил, что Запад покалечил Совет Европы без шансов на выздоровление

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Запад покалечил Совет Европы, не оставив ему шансов на выздоровление, заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

"И еще Совет Европы... Запад уже покалечил, по-моему, без шансов на выздоровление, теперь вот под прицелом ОБСЕ", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

Напомним, Россия 15 марта направила официальное уведомление о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если те будут соответствовать положениям российской конституции. В тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, где указала уставному органу – Комитету министров Совета Европы – на то, что Россия не может являться членом СЕ. На другой день Комитет министров на официальном уровне прекратил членство России в организации.

Также ранее Сергей Лавров предположил, что Евросоюз и НАТО собирают современную коалицию для войны с Россией. Глава МИД РФ отметил, что Москва будет “реально смотреть” на поведение Евросоюза.