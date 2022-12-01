ВТБ и ДВФУ запускают программу дополнительного профобразования по инфраструктурному финансированию

ВТБ совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) запускают программу повышения квалификации «Основы проектного финансирования: теория и практика». Программа ориентирована на представителей органов власти, институтов развития и бизнес-сообщества. Обучающий курс позволяет овладеть экспертизой по всем стадиям жизненного цикла инвестиционных проектов и учитывает специфику реализации проектов государственно-частного партнерства в Дальневосточном федеральном округе.

«ВТБ как признанный лидер на рынке инфраструктурного финансирования в России систематизировал накопленный опыт и экспертизу для того, чтобы максимальное количество участников инвестиционных проектов в стране могло получить доступ к лучшим практикам и новым возможностям. Синтез академических знаний ДВФУ и практической экспертизы ВТБ создает максимально эффективные условия для развития сильных компетентных команд для реализации значимых инфраструктурных проектов в регионах РФ», - сказала заместитель президента – председателя правления ВТБ Ольга Дергунова.

Среди преимуществ курса: формирование системных знаний о принципах проектного финансирования инфраструктуры, изучение принципов оценки проектов и принятия решения банком об их финансировании, анализ реализованных ВТБ кейсов. Старт первого набора программы – 1 декабря 2022 года.