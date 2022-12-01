Лавров назвал ложью заявления, что против российского зерна и удобрений не введены санкции

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Заявления о том, что Евросоюз не вводил санкций в отношении российского продовольствия и удобрений, являются ложью, поскольку косвенно запрет на банковские транзакции и передвижение судов оказывает влияние на возможность поставок этих категорий российских товаров, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"До настоящего времени, по крайней мере, неделю назад, я слышал очередное заявление то ли Борреля, то ли еще кого-то из этой евроструктуры о том, что никаких ограничений на экспорт российских удобрений и российского зерна не содержится. Это откровенная ложь", - заявил Лавров в ходе пресс-конференции сегодня, 1 декабря.

Также он добавил, что, хотя рубрики "Удобрения и продовольствие из России" в санкционных списках отсутствуют, при этом введен запрет на банковские транзакции, что влияет на возможность поставок.

Кроме этого, Сергей Лавров заявил, что восстановление прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не произойдет, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ в частности.