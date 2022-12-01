Лавров заявил, что генсек ООН Гутерреш занимается снятием санкций на российский экспорт

Глава МИД России Лавров подчеркнул, что реакция США и Евросоюза крайне медленная на действия генсека ООН Гутерреша Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш занимается снятием санкций на российский экспорт, подчеркнул глава российского МИД Сергей Лавров, отметив, что исключения буквально "выбиваются". По его мнению США и Евросоюз медленно реагируют на введение исключений.

"Он занимается, надо отдать ему должное, снятием этих преград, но вот за почти, уже пошел пятый месяц после подписания этой сделки, реакция США и Евросоюза крайне медленная. Из них приходится нашим ооновским коллегам буквально выбивать каждый раз какие-то исключения", - сказал он на брифинге с журналистами.

Европейский союз занимается активной разработкой девятого пакета санкций против России из-за конфликта в Украине. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет нацелен на то, чтобы ослабить предельно экономику России. ЕС будет работать до тех пор, пока Украина не победит.