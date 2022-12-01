Военный политолог Перенджиев допустил появление у Ирана ядерного оружия Фото: REUTERS

Военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев считает, что список стран-обладательниц ядерного оружия в скором времени может пополниться еще двумя государствами.

Эксперт напомнил, что сейчас существует пять стран, которые официально имеющих статус ядерных держав, а еще четыре имеют в арсенале ядерное оружие неофициально. Об этом пишет Lenta.ru.

- Пока у нас есть пять официальных ядерных держав: Россия, США, Бриатния, Франция и Китай. Четыре неофициальных: Северная Корея, Израиль, Индия, Пакистан. Этот список может пополниться Ираном, что ... ухудшит отношения этой страны с США, - рассказал политолог.

При этом Перенджиев отмечает, что попытки создать ядерное оружие предпринимала ЮАР, но пока неизвестно, чем они завершились.

Накануне в США заявляли, что американский президент Джо Байден готов пойти на военное вмешательство в качестве крайней меры, для того чтобы предотвратить появление ядерного оружия у Ирана. Однако пока Штаты по-прежнему находят более предпочтительным вариант дипломатического урегулирования вопроса, пишут "Известия".

Ранее Перенджиев уже оценивал возможности создания Ираном ядерного оружия. По словам эксперта, если это произойдет, то может возникнуть угроза мировой безопасности, сообщает телеканал "360".