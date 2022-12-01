Лавров заявил, что Европа "побежала" за США, используя ситуацию на Украине против России

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Европа "безоглядно" побежала за Соединенными Штатами и во всем поддержала русофобскую политику Штатов и их стремлением использовать Украину как средство ведения войны против России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Чем больше кризисов США спровоцируют, тем больше их конкуренты будут себя ослаблять… Так же, как себя в настоящее время ослабляет Европа, побежав безоглядно за США и во всем поддержав их русофобскую политику и политику по использованию Украины в качестве средства ведения войны против России", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции сегодня, 1 декабря.

Также Лавров заявил, что восстановление прежних отношений России и Запада в области работы по европейской безопасности не произойдет, учитывая сегодняшние действия и коллективного Запада, и ОБСЕ в частности.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.