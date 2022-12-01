Италии по-прежнему необходим российский газ Фото: REUTERS

Италии, как и прежде, необходим газ из России, который она получает в среднем ежедневно около 20 миллионов кубометров, об этом сообщил министр окружающей среды и энергетической безопасности Джильберто Пикетто-Фратин в интервью газете La Stampa.

«По последним данным на вчерашний день в Италию поступили 250 миллионов кубометров газа…», из которых «30 миллионов все еще поступают из России, и среднесуточный объем поступления из этой страны составляет около 20 миллионов кубометров», - пояснил министр.

Как отметил глава ведомства, Италии приходится «искать на юге газ, который ранее поступал с севера».

Он подчеркнул, что «этой зимой мы справимся, но остаются серьезные опасения в связи с тем, что с мая мы должны будем заполнить хранилища, чтобы обеспечить следующий зимний сезон, а это трудное дело».

Как сообщал сайт KP.RU, 30 ноября 2022 года по данным лондонской биржи ICE цена газа в Европе в ходе торгов поднялась выше отметки 1 500 долларов за 1 тысячу кубометров.

Отмечалось, что газ дорожает весь нынешний год, с января цена голубого топлива выросла в пять раз. Причиной послужила суровая зима сезона 2020-2021 и маленькие запасы газа в хранилищах Европы.