Кинофестиваль «Свидание с Россией» проходит в Вологде

В Вологодской области фестиваль проходит в шестой раз, сообщает пресс-служба регионального правительства. В этом году в программу фестиваля включены фильмы, посвященные важным датам в истории России и Вологодской области.

«Работы, представленные на Фестивале, несут в себе огромный положительный заряд, заставляют задуматься о вечных ценностях, о любви и уважении к ближним, верности своей семье и своей родине. Радостно сознавать, что Фестиваль проходит в Год культурного наследия народов России, в год 85-летия Вологодской области и 165-летия со дня рождения Константина Циолковского. Эти юбилейные даты отражены и в программе мероприятия. Специальные показы на фестивале будут посвящены 85-летию Вологодской области и 90-летию со дня рождения писателя Василия Белова», - отметила заместитель Губернатора Вологодской области Лариса Каманина.

В программе фестиваля в общей сложности 48 конкурсных работ – документальных фильмов и телевизионных передач. В рамках специальных показов, посвященных 85-летию Вологодской области, покажут документальный фильм вологодского режиссера Дмитрия Чернецова «Леденцовъ: Наука. Трудъ. Любовь. Довольство». Картина рассказывает об известном вологодском меценате XIX века Христофоре Леденцове.

Кинопоказы фестиваля пройдут на 37 площадках Вологды, в том числе в кинотеатре Ленком, городских библиотеках, вологодском и череповецком госуниверситетах, музеях и досуговом центре «Забота».