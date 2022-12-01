Politico: Франция не может поставлять больше оружия Украине из-за истощения запасов

Франция не может поставлять больше оружия Украине, но готовится компенсировать это гражданской помощью Фото: REUTERS

Запасы оружия во Франции истощились, в связи с чем Париж не может поставлять больше оружия Украине. Об этом пишет издание Politico.

По данным журналистов, французские власти надеются компенсировать это гражданской помощью, организовав соответствующую конференцию.

"Неофициально французы признают, что они не могут предоставить больше оружия Украине из-за состояния своих собственных поставок, но Париж надеется компенсировать это гражданской помощью, организовав конференцию по сопротивляемости Украины в этом месяце", - говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не поставляют Украине вооружения большой дальности, чтобы не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Напомним, страны НАТО обеспокоены тем, что дальнейшие поставки вооружения Украине оставят их собственные армии без необходимых запасов. Об этом заявили обозреватели Джека Детш и Эми Макиннон. По их словам, в Североатлантическом альянсе идут дискуссии о вариантах поддержки членов военно-политического блока на случай, если запасы оружия упадут ниже необходимого уровня.