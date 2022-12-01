Медведев призвал немцев вспомнить историю Германии вместо заявлений о геноциде на Украине

Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель “Единой России” Дмитрий Медведев пристыдил немцев за утверждения о геноциде в ходе голодомора на Украине, подчеркнув, что им следует вспомнить свою историю и каяться на три поколения вперед.

"Вон немцы уже нас гуманизму учат. Пусть свою историю вспомнят. Что они делали на территории нашей страны… рассказывают нам про голодомор… Стыдно просто это все слушать из уст весьма высоких должностных лиц", - заявил Медведев в ходе приема граждан председателем “Единой России”.

"Каяться им нужно. За три еще, так сказать, поколения вперед", - подчеркнул политик.

Ранее Дмитрий Медведев призвал к демонтажу политического режима Украины.

Зампред Совбеза РФ подчеркнул, что "нацистский политический режим" в Киеве представляет явную угрозу России.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 1 декабря 2022 года публикует сайт KP.RU.