Что будет влиять на рубль в декабре 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал, что будет с рублем в декабре 2022 года и какие события будут влиять на российскую валюту.

По словам эксперта, прежде всего, стоит понимать, что для рубля на первый месяц зимы запланировано три важных события. Первое из них - встреча ОПЕК+ 4 декабря. Об этом пишет "Российская газета".

- Следующее важное событие - состоится заседание ФРС США 14 декабря. И, в-третьих, 16 декабря пройдет заседание Банка России, - объяснил Антонов.

В ноябре нефть марки Brent подешевела до 85,07 доллара за баррель. Нефтяной рынок оказался под давлением из-за ухудшения эпидситуации в Китае. Однако в целом сильно цена сильно не упала, что в результате оказало поддержку российской валюте, заверяет эксперт.

При этом, если говорить про 14 декабря, то на заседание ФРС США, как ожидается, после замедления инфляции Федрезерв снизит темпы повышения ставки. А слабый доллар помогает рублю удерживать позиции, подметил аналитик.

Что касается следующей даты, 16 декабря, то в этот день Центробанк готовится огласить решение по ключевой ставке. Участники рынка предполагают, что она сохранится на уровне 7,5%.

Ранее RT писал про то, как могут измениться курсы доллара и евро в декабре. По мнению экспертов, в ближайший месяц динамика обоих показателей будет зависеть от баланса спроса и предложения на российском валютном рынке. Кроме того, определённое влияние на рубль должны оказать сезонные факторы, уверены аналитики.