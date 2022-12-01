Почему тянет на соленое, объяснила врач Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-диетолог Ольга Кондратенко рассказала россиянам, почему иногда у человека может появляться тяга к соленому и что ее провоцирует.

По словам эксперта, чаще всего съесть что-то соленое хочется при стрессе, обезвоживании, сильном физическом напряжение, приеме слабительных и мочегонных, ПМС, а также при эндокринологические заболевания и заболевания почек. Об этом пишет Газета.Ru.

- Все дело в том, что соль - важнейший пищевой компонент. Она держит водно-электролитный баланс организма, участвует в работе нервно-мышечной передачи. При повышенной потребности соли, как правило, увеличивается потребность в других микроэлементах и витаминах, таких как магний, фосфор, кальций, - рассказала диетолог.

Эксперт также объяснила, что при тяге к соленому вовсе необязательно есть соленья и копченья.

- Включите в свой рацион продукты, обогащенные калием, магнием, натрием и фосфором. Ешьте, например, сыр не более 40% жирности, черный хлеб, сухофрукты, рыбу, гречу, какао, - посоветовала Кондратенко.

Накануне врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что употребление сладких и солёных продуктов, а также переработанного мяса вредит здоровью волос и кожи. Среди наиболее вредных продуктов для волос специалист назвал те, что содержат сахар, пишет RT. На втором месте — плохие жиры.

Однако вместо соленого человеку иногда навязчиво хочется съесть что-нибудь сладкое. Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, что такое явление возникает при нехватке в организме некоторых микроэлементов, в частности хрома, магния, витаминов группы B. Восполнить дефицит помогут морепродукты, гречка, зелёные овощи, мясо, пишет Life.ru.