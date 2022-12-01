Медведев намерен обсудить с ЦБ перевод гривен в рубли из накоплений граждан новых территорий РФ

Зампред Совбеза России Медведев отметил, что на данный момент нет никаких банковских правил на территории РФ по переводу гривны Фото: REUTERS

Зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев заявил, что обсудит с Центробанком процедуру перевода гривен в рубли на новых территориях РФ. Об этом он сказал в ходе приема граждан в "Единой России". Речь идет, по его словам, о сбережениях жителей присоединенных субъектов и тех, кого эвакуировали из них.

"Я обязательно переговорю с Центральным банком в принципе, что можно сделать на будущее. Безусловно, мы будем стараться все это решать", - сказал Медведев.

Он отметил, что на данный момент нет никаких банковских правил на территории РФ по переводу гривны, так как украинская валюта не находится в обороте и вряд ли появится.

"Обязательно предпримем здесь определенные действия, я переговорю с председателем Центрального банка России, как эту проблему решать на будущее - как по местам обмена, так и по суммам тоже. По карточкам тоже будем разбираться, безусловно", - добавил зампред Совбеза России.

По его словам, в приоритете "помочь людям с накоплениями в гривне". Для этого, отметил Медведев, необходимо оптимизировать работу банков, чтобы обмен происходил без задержек.

Напомним, 30 сентября 2022 года, президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона подписали договоры о присоединении к РФ. Церемония прошла в Георгиевском зале Кремля.

Тем временем в Евросоюзе заявили, что никогда не признают итоги референдумов по присоединению к России новых территорий и призывают другие страны поступить аналогично. По мнению мирового сообщества, процедура не является легитимной.

Президент Украины Владимир Зеленский не раз подчеркивал, что для начала мирных переговоров Россия должна выполнить условия предложенной "формулы мира", согласно которой необходимо обеспечить восстановление территориальной целостности Украины, "вывод российских войск" и прекращение боевых действий.