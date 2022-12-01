Почти половина россиян готовы сократить расходы на празднование Нового года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

До Нового года остается всего месяц. Однако уже сейчас практически половина россиян (46%) намерены сократить свои расходы на праздниках. У такому выводу по итогам исследования пришли эксперты онлайн-сервиса альтернативного кредитования Moneyman.

В частности, экономить граждане собираются на новогодних товарах, алкоголе и подарках, заказе готовой еды и продуктах питания. Остальные 54% респондентов еще до конца не определились, будут ли они экономить, или не собираются сокращать расходы на праздниках, пишет Газета.Ru.

- Население придерживается сберегательной модели поведения. В том числе это коснется и новогодних праздников. 46% опрошенных уже сейчас понимают то, что будут экономить на праздниках. 54% еще до конца не определились ... Расходы на алкоголь и еду собираются уменьшить 22,5% и 20% опрошенных соответственно, - уточнил гендиректор сервиса Сергей Весовщук.

Также выяснилось, что более половины (51%) опрошенных сообщили, что заранее откладывают деньги на предстоящие во время праздников расходы.

Напомним, новогодние каникулы продлятся девять дней - с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. Положительно к такому большому количеству выходных относятся 62% россиян, пишет RT. Участники опроса считают это отличной возможностью отдохнуть и провести время с близкими. Еще 13% оценивают продолжительный новогодний отдых отрицательно.

Как писал сайт KP.RU, до Нового года - ровно месяц. Что подорожает за это время? Чтобы это понять, посмотрим, на какие товары рост цен в прошлом декабре был наиболее заметным. Оказалось, что это лосось, рыбные деликатесы и икра (1-2%), сливочное масло (3%), виноград (8%), чеснок (13%) и огурцы (20%).

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