Медведев заявил, что российские войска последовательно достигают целей спецоперации

Дмитрий Медведев Фото: REUTERS

Вооруженные силы России последовательно достигают целей спецоперации, поставленных президентом страны Владимиром Путиным. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в четверг, 1 декабря 2022 года.

"Вооруженные силы нашего государства продолжают проводить специальную военную операцию на Украине, последовательно достигать тех целей, которые были поставлены президентом нашей страны", - подчеркнул Медведев в ходе приема граждан, приуроченного к 21-летию со дня создания партии.

Как ранее писал сайт KP.RU, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине может закончиться дипломатическим путем, однако это зависит от Киева и согласия с условиями Москвы.

Официальный представитель Кремля выразил надежду, что "в ближайшие дни, в обозримом будущем" специальная военная операция на Украине достигнет своих целей.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что создаваемые перспективные системы вооружения следует применять в рамках военной спецоперации на Украине