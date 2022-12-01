Украина просит Запад отменить суверенный иммунитет ЦБ России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украинские власти просят Запад отменить суверенный иммунитет в отношении Центрального банка России, что позволит Киеву получить замороженные активы РФ, об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в интервью немецкой газете Die Welt.

Малюська отметил, что Украина благодарна своим партнерам за обещания поддержки в деле восстановления, но Запад не сможет справиться с этим «в одиночку», поэтому в его же интересах использовать в этих целях российские активы.

По мнению чиновника, «замороженные средства делятся на три категории… Первая - это российские государственные активы. Они защищены суверенным иммунитетом. Поэтому мы просим наших партнеров отменить суверенный иммунитет для российского Центрального банка. Это можно было бы узаконить с помощью международного договора. Таким образом, в нашем распоряжении уже было бы 300 миллиардов евро».

Он подчеркнул, что «мы должны сосредоточиться на государственных активах, так как это наиболее крупные суммы».

Как сообщал сайт KP.RU, в ЕК предложено создать фонд из замороженных активов Центрального банка России и частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением Евросоюза, а прибыль направить на компенсационные выплаты Украине.

При этом, ЕК заявила, что не может использовать замороженные активы Центробанка РФ ввиду действия международного принципа государственного иммунитета.

30 ноября 2022 года, президент Украины Зеленский сообщил, что для восстановления Украины нужно будет один триллион долларов после завершения конфликта.